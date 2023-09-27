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В Україні створили автономний поїзд-кухню Food Train, який дасть змогу годувати людей на прифронтових територіях

В Україні створили автономний поїзд-кухню Food Train, який дасть змогу годувати людей на прифронтових територіях

(https://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/618249/)

Поїзд може працювати повністю автономно 5-7 діб, виготовляючи понад 10 тисяч порцій їжі щодня. Його довжина приблизно 150 метрів.

Food Train складається із 6 вагонів: генераторного із власною заправною станцією всередині, вагона-холодильника з морозильною камерою, двох вагонів з холодною та гарячою кухнею, вагона для персоналу поїзда та кухарів, а також багажного вагона, що вміщує 27 тис. літрів води.

Усі вагони поїзда пройшли капітальний ремонт і модернізацію на підприємствах Укрзалізниці.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/37849

Новости портала «Весь Харьков»

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