Ужесточение правил карантина: как ходит наземный транспорт в Харькове

В Харькове не ходят маршрутки, а троллейбусы и трамваи продолжают работать в прежнем режиме. Об этом сообщил заместитель Харьковского городского головы по вопросам инфраструктуры Евгений Водовозов.

«Маршрутки в городе не работают. Осуществляются автобусные перевозки в режиме экспресс, что подразумевает под собой обслуживание до 75% остановок по маршрутам», - объяснил вице-мэр Харькова Евгений Водовозов.

Агентство Телевидения Новости