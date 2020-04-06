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Ужесточение правил карантина: как ходит наземный транспорт в Харькове

Ужесточение правил карантина: как ходит наземный транспорт в Харькове

В Харькове не ходят маршрутки, а троллейбусы и трамваи продолжают работать в прежнем режиме. Об этом сообщил заместитель Харьковского городского головы по вопросам инфраструктуры Евгений Водовозов.

«Маршрутки в городе не работают. Осуществляются автобусные перевозки в режиме экспресс, что подразумевает под собой обслуживание до 75% остановок по маршрутам», - объяснил вице-мэр Харькова Евгений Водовозов.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: карантин

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