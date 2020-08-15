Транспорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:16
Просмотров: 97

Україна відновлює міжнародне авіасполучення з Казахстаном з 17 серпня, - Владислав Криклій

Україна відновлює міжнародне авіасполучення з Казахстаном з 17 серпня, - Владислав Криклій

Відповідно до Протоколу засідання Міжвідомчої комісії з недопущення виникнення і розповсюдження коронавірусної інфекції на території Республіки Казахстан від 11 серпня 2020 року, з урахуванням рекомендацій Міністерства охорони здоров’я Республіки Казахстан, Міністерством індустрії та інфраструктурного розвитку Казахстану було прийнято рішення відновити з 17 серпня 2020 року міжнародні авіарейси з Україною. Про це йдеться мова в офіційному листі, надісланому відомством до Державної авіаційної служби України.

“Республіка Казахстан готова відновити міжнародне авіасполучення з Україною вже з 17 серпня. Безпека та дотримання всіх необхідних епідеміологічних вимог залишаються для нас пріоритетом у здійсненні авіа- та інших видів перевезень. І ми теж підтверджуємо свою готовність та бажання відновити польоти між нашими країнами”, - прокоментував відновлення міжнародного авіасполучення Міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Міністерство індустрії та інфраструктурного розвитку Казахстану також повідомило, що для безпеки пасажирів, які прибувають із Казахстану в Україну, є обов’язковим дотримання температурного режиму та анкетування про те, де проживатиме прибуваючий, його контакти та інші дані.

Станом на зараз, в’їзд на територію Казахстану заборонений для громадян України, за винятком осіб, які мають статус резидента або є членами сім’ї громадян Республіки Казахстан.

Источник: mtu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

До запуску оренди державного майна за новими, прозорими правилами все готово
Сегодня 11:03    101
У всіх судах запроваджено надсилання повісток у вигляді SMS
Сегодня 10:24    124
Мінекономіки опублікувало урядовий прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки
Сегодня 09:58    95
Зростання мінімальної заробітної плати збільшить надходження ПДФО на 1,2 млрд грн та ЄСВ на 1,7 млрд грн, - Міністр фінансів Сергій Марченко
Сегодня 09:46    105
Зареєстровано рекорд України в номінації «Шлюб, проведений у прямому ефірі»
Сегодня 08:57    111
Укрзалізниця з 19 серпня відновлює курсування поїзда №71/72 Київ-Запоріжжя
Сегодня 08:45    91
Пенсії серпня профінансовано на 62,0%
Сегодня 07:36    146
Що потрібно знати, якщо ви втратили роботу і хочете отримувати допомогу від держави
Сегодня 07:03    131
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 14 серпня
Сегодня 06:41    107
Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
Сегодня 06:00    277
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 