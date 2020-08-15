Україна відновлює міжнародне авіасполучення з Казахстаном з 17 серпня, - Владислав Криклій

Відповідно до Протоколу засідання Міжвідомчої комісії з недопущення виникнення і розповсюдження коронавірусної інфекції на території Республіки Казахстан від 11 серпня 2020 року, з урахуванням рекомендацій Міністерства охорони здоров’я Республіки Казахстан, Міністерством індустрії та інфраструктурного розвитку Казахстану було прийнято рішення відновити з 17 серпня 2020 року міжнародні авіарейси з Україною. Про це йдеться мова в офіційному листі, надісланому відомством до Державної авіаційної служби України.

“Республіка Казахстан готова відновити міжнародне авіасполучення з Україною вже з 17 серпня. Безпека та дотримання всіх необхідних епідеміологічних вимог залишаються для нас пріоритетом у здійсненні авіа- та інших видів перевезень. І ми теж підтверджуємо свою готовність та бажання відновити польоти між нашими країнами”, - прокоментував відновлення міжнародного авіасполучення Міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Міністерство індустрії та інфраструктурного розвитку Казахстану також повідомило, що для безпеки пасажирів, які прибувають із Казахстану в Україну, є обов’язковим дотримання температурного режиму та анкетування про те, де проживатиме прибуваючий, його контакти та інші дані.

Станом на зараз, в’їзд на територію Казахстану заборонений для громадян України, за винятком осіб, які мають статус резидента або є членами сім’ї громадян Республіки Казахстан.

Источник: mtu.gov.ua

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