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У Міністерстві торгівлі Казахстану відхрестились від заборони на продаж росії 106 видів товарів

У Міністерстві торгівлі Казахстану відхрестились від заборони на продаж росії 106 видів товарів

"Регулювання торгових відносин Казахстану та росії відбувається у повній відповідності до положень Договору про Євразійський економічний союз.

Заборони експорту будь-яких товарів у рф у зв'язку з антиросійськими санкціями не встановлювалися.

Торгівля товарами подвійного призначення, які підпадають під експортний контроль, здійснюється відповідно до міжнародних зобов'язань РК, щодо таких товарів необхідне отримання відповідної ліцензії під час експорту, імпорту та транзиту", — заявили у міністерстві.

Про запровадження додаткових обмежень на експорт до росії товарів подвійного призначення, які використовуються у військових цілях, напередодні повідомив віце-міністр Кайрат Торебаєв.

Колаж: "Настоящее время"

**У 2022 році експорт з Казахстану до росії зріс на 25% порівняно з 2021 роком, свідчать дані Бюро національної статистики.

Сполучені Штати звинувачували Казахстан та інші країни у поставках до росії підсанкційних товарів і товарів подвійного призначення, які використовуються для виробництва озброєнь.

*Як працює російський "паралельний імпорт", завдяки якому рф досі купує обладнання для виробництва зброї (https://zn.ua/ukr/macroeconomics/jak-rf-obkhodit-sanktsiji-dlja-virobnitstva-visokotekhnolohichnoji-zbroji.html), розповідає Олександр Лємєнов.

Джерело: https://t.me/znua_live/117696

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