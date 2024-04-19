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«Алга» на Казахстан

«Алга» на Казахстан

путин увяз в трясине войны против Украины, которая отбирает практически всё его внимание и имеющиеся ресурсы. Бесконечное использование террористических методов, начиная от стирания до основания непокоренных городов и сел на Донбассе, гуманитарное забрасывание КАБами линии фронта, и заканчивая использование баллистических ракет «Искандер» для ударов по областным центрам, вроде Харькова и Чернигова, делают из россии мерзкого монстра от которого хотят максимально дистанцироваться все соседи по так называемому бывшему постсоветскому пространству. Пока в кремле на крови мастерят химеру триединого народа, неславянские нации по ее периметру стремительно отрываются от бывшего имперского центра.

Яркими демонстрациями критического ослабления путина стала ситуация на Южном Кавказе. Причиной выступает тираническое и предательское поведение россиян. Москва вероломно кинула Армению, закрыв поддерживаемый ею сепаратистский проект в Карабахе. В Ереване с омерзением относятся к путинцам, которые оставили их лицом к лицу с турками и азербайджанцами. Там осознали, что «гарантии безопасности» ОДКБ яйца выеденного не стоят, и взяли курс на сворачивание токсичных отношений с рф.

На этом фоне азербайджанские товарищи настоятельно попросили российских «миротворцев» свернуть присутствие в Карабахе и через территорию Дагестана убираться восвояси. Тема практически не освещается путинской пропагандой, ведь бригада российских боевиков с нашивками «МС» по сути помогала Баку в депортации армян, поверившим в фейк «россия в Карабахе навсегда».

В Грузии разворачивается антироссийское революционное движения против «сделанной в россии» «Грузинской мечты» и ее попыток ресоветизации государства путем внедрения закона об иноагентах.

Десятки тысяч грузин в Тбилиси борются за освобождение от ярма российских марионеток. российский фактор на Кавказе уходит в историю, а потому кремль готовится к большой демонстрации своей силы для неславянских элементов бывшего СССР, готовя показательную специальную операцию против Казахстана.

Именно Казахстан выступает наиболее значимым компонентом восстановления российского порядка, а потому против казахов разработаны два сценария: мягкая инкорпорация и силовой удар.

Концентрация российских войск на казахстанской границе под предлогом преодоления последствий весеннего паводка напоминает историю с военными приготовлениями рф перед вторжением в Украину в 2021 году. Москва всеми силами стремится скрыть от глаз общественности факты подготовки МО рф к пацификации Казахстана.

«Мягкая инкорпорация» произойдет, если Токаев пойдет на выполнение российского ультиматума, который уже направлен в Астану для деэскалации присутствующего в двухсторонних отношениях напряжения. Среди пунктов ультиматума: отказ от поддержки антироссийских санкций и участие ВС Казахстана в «СВО» в Украине под флагом ОДКБ; криминализация казахстанского национализма; особый статус русскому языку; координация внешней политики с Москвой по примеру Беларуси; обсуждение проведение референдума в Северном Казахстане по части его территориальной принадлежности. Шаблон абсолютно тот же, как и было в случае с Украиной. Как видно из заявлений президента Токаева, касательно нежелательности нагнетания истерии вокруг русского языка, в Акорде всерьез разбирают ультиматум, и впереди нас ждет артикуляция реакции по другим его пунктам.

Если казахи вдруг не прогнутся, то на этот случай и будут использованы собранные на границы военные ресурсы для блицкрига ради создания дружественной страны на Юге. кремль даст команду «Алга!» («Вперед») и свергнет неугодное правительство. Благо в январе 2022 года схема была обкатана, а формальных поводов для войны хоть отбавляй. Тут тебе и провокации с запусками ударных БПЛА по Татарстану с казахской территории, и обвинения в злоумышленном затоплении Урала путем несогласованного сброса воды, и агрессивная риторика генерала Гурулева. путин избрал себе новую военную мишень.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/889

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