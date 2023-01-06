Казахстан жваво позбувається економічної залежності від Росії. Серед головних інвесторів - Нідерланди ($5,5 млрд) та США ($5 млрд).

РФ поступається навіть Швейцарії та Бельгії зі своїми $1,3 млрд. ЄС не лише головний донор Казахстану, а й - торговий партнер, на долю якого припадає 40% обсягів торгівлі.

▶️ Країна цікава Європі як альтернативний Росії поставник енергоресурсів. Казахстан вже збільшив експорт вугілля вдвічі, наступного року почне продавати нафту Німеччині. ЄС дає країні гроші на розвиток залізниць, інвестує у місцеву промисловість. Торік товарообіг Казахстану з ЄС зріс на понад 40%.

● Казахстан приєднався до західних санкцій проти Росії. Країна оцінила збиток від них у $2 млрд, але ЄС обіцяє його компенсувати. Торік Казахстан у 8 разів збільшив експорт товарів до Європи в обхід Росії.

● ЄС залучає державу до свого проекту Global Gateway. Його частиною має стати Транскаспійський коридор в обхід Росії. Це маршрут з Китаю через Казахстан та Каспій в Азербайджан, Грузію, Туреччину і звідти в Європу. Логістика по ньому дорожча, ніж через Росію, але ж санкції діють.

● Загалом через Транскаспійський коридор проходить утричі більше товарів, ніж рік тому. Китай – ще один уявний союзник Росії – так само відмовляється від експорту через РФ на користь каспійського маршруту. Тепер вже виявилося, що у коридору обмежена пропускна здатність залізниць і портів. Китай, Туреччина і Європа вже інвестують великі гроші в розвиток інфраструктури, і до 2025 року планують збільшити потужності в 5 разів.

● Нині РФ контролює до 80% експорту казахської нафти і торік гальмувала постачання. Вже наступного року Казахстан відправить до Європи партії нафти через Транскаспійський коридор і хоче збільшувати ці обсяги. У майбутньому має з’явитися Транскаспійський газопровід, яким через Туреччину казахський газ піде до Європи.

● Казахстан торік перетягнув з Росії 21 велику компанію – вони відкрили там свої офіси і філії.

▶️ Щоб Путін не засмучувався, президент Токаєв їздить до нього в гості і називає другом. Фюрер показово намагається подати Казахстан як дуже близького союзника Росії. Навіть вивчив ім’я президента цієї країни і вже не перекручує його на камеру.

Але факт у тому, що Росія втрачає Казахстан дуже швидкими темпами. На черзі - Азербайджан та Вірменія. Намагання відновити СССР призводить до розпаду немічних СНД та ОДКБ.

Джерело: https://t.me/orestokratiia/586

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