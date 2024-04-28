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На Одещині літак Як-52 збив ворожий розвідувальний БПЛА «Орлан-10»
На Одещині тренувальний літак Як-52 вполював ворожий розвідувальний дрон.
Відео полювання спочатку поширили одеські пабліки, а згодом знищення безпілотника підтвердили у Силах оборони Півдня.
"У небі над Одещиною із застосуванням легкомоторної авіації, у взаємодії із Силами оборони Півдня України знищено два розвідувальних дрони росіян.
Неочікуваний віраж для ворожих дронів, проте дієвий", — йдеться у повідомленні.
**Як-52 — радянський спортивно-тренувальний літак. Був одним із основних навчально-тренувальних літаків для первинної підготовки льотного складу.
Джерело: https://t.me/Tsaplienko/52735