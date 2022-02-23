«Укрзализныця» объяснила, что будет с поездами на Донбасс

«Укрзализныця» напомнила, что не имеет сообщения с оккупированными территориями



ПАО «Укрзализныця» продолжает штатно работать и не собирается прекращать движение поездов на восток, но повышает меры безопасности. Об этом заявил на брифинге член правления «Укрзализныци» Александр Перцовский, пишет «Укринформ».



У «Укрзализныци» не имеет сообщения с оккупированными территориями, технически не может и не будет его иметь, но мы, конечно, соединяем Украину с украинским Донбассом. В частности, скоростное движение доходит до города Покровск. Это важное и принципиальное для нас направление. Мы продолжаем штатно работать. Конечно, повышены все меры безопасности. Мы едем спокойно и стабильно, как и ехали, работаем на всех направлениях и призываем спокойно путешествовать по Украине. Никакие провокации нас не остановят в этом», – сказал Перцовский.



Он отметил, что «Укрзализныця» в отличие от авиакомпаний, которые приостановят полеты в Украину из-за роста военной напряженности, не планирует прекращать свою работу. Украинцы могут воспользоваться Укрзализныцей, чтобы вернуться из-за границы, если отсутствует прямое авиасообщение.



«И во Львов, и в Киев можно доехать удобно и быстро с пересадкой в Перемышле. Также есть сообщение через Варшаву и Вену, поэтому никакой паники. И если кто-то возвращается в Украину и нет прямого авиасообщения, мы будем рады доставить домой», – сказал Перцовский.



Источник: glavcom.ua

Новости портала «Весь Харьков»