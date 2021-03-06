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У Донецькій області відновили більше 8,2 тисяч пошкоджених будинків, — ДонОДА

У Донецькій області відновили більше 8,2 тисяч пошкоджених будинків, — ДонОДА

На Донеччині понад 5 500 житлових будинків залишаються пошкодженими або зруйнованими внаслідок російської агресії. Про це повідомив керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, інформує прес-служба Донецької облдержадміністрації.

За його словами, на кінець лютого в області залишаються пошкодженими або зруйнованими 5 583 житлових будинків. На сьогодні вже відновлено 8 207 будинків, з них приватні – 7349.

У минулому році вдалося відновити 1370 одиниць житла, сказав Павло Кириленко, додавши, що ця практика триватиме й надалі.

Також у поточному році було проведено 2 засідання обласної комісії, за результатами яких було вирішено виплатити компенсацію 31 особі за житло, зруйноване внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України на загальну суму понад 7,9 млн гривень.

«Охоплена фактично уся лінія розмежування – від Широкиного до Зайцевого, Авдіївки, Мар’їнки, Слов’янська – всього 11 населених пунктів», — сказав очільник області.

Источник: sprotyv.info

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