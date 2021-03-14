Тиждень роботи КПВВ в районі проведення операції Об’єднаних сил

На лінії розмежування за розпорядженням командувача Об’єднаних сил щоденно з 8.00 до 16.00 функціонують усі КПВВ, але фактичний пропуск здійснювався лише у двох з них.

Російсько-окупаційні війська залишають повністю заблокованими дорожні коридори через контрольні пункти в’їзду-виїзду «Щастя», «Золоте», «Гнутове», «Майорське» та «Мар’їнка».

А рух дорожнім коридором до контрольного пункту «Новотроїцьке» окупанти відкривають лише двічі на тиждень. При цьому російські найманці забороняють вільне переміщення людей у ці дні, суттєво обмежуючи пасажиропотік. Так, через КПВВ прослідували 181 громадянин та 28 транспортних засобів в бік тимчасово окупованої частини Донеччини, а 164 громадянина та 21 транспортний засіб у напрямку контрольованої території.

Щоденно пропускні операції здійснювались лише у КПВВ «Станиця Луганська». Пасажиропотік там зменшився на 13%. Особливо низька інтенсивність пасажиропотоку була 8 березня, тоді лінію розмежування в обох напрямках перетнули 719 громадян. Загалом за тиждень військовослужбовці Держприкордонслужби України оформили на тимчасово окуповану територію – 4 518 осіб, на контрольовану територію – 4 659 осіб.

Крім того, проросійські бойовики не допустили на тимчасово окуповану територію України 4 громадянина, прикордонники забезпечили їх повернення на контрольовану територію.

Також прикордонники виявили 6 громадян, які прмували на контрольовану територію за частково підробленими документами. До Нацполіції направлені повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення.

Додатково інформуємо, що за наказом командувача Об’єднаних сил в контрольних пунктах продовжено дію карантинних обмежень, пов’язаних з недопущенням поширення коронавірусної інфекції. Обмежувальні заходи запроваджено на підставі відповідних актів Кабінету Міністрів України та діятимуть у визначений ними термін. Обов’язковою умовою залишається проходження температурного скринінгу та перебування в КПВВ у захисній масці (респіраторі) із дотриманням соціальної дистанції.

Зазначимо, що для пропуску на контрольовану територію громадяни повинні дати згоду на проведення заходів обов’язкової самоізоляції з використанням єдиного електронного сервісу «Вдома» або обсервації. А іноземцям під час перетину лінії розмежування необхідно мати поліс страхування.

Источник: dpsu.gov.ua

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