Укрзалізниця призначила на сьогодні евакуаційний потяг

АТ «Укрзалізниця» призначило на 11 червня один евакуаційний потяг - з Покровська до Львова, через Дніпро.

Таку інформацію розміщено на сайті перевізника, повідомляє Укрінформ

Очікується, що додатковий евакуаційний потяг №234/233 Покровськ - Дніпро - Львів вирушить у рейс о 16:30.

В Укрзалізниці попереджають, що час відправлення може змінитися.

Як повідомляв Укрінформ, на Центральному залізничному вокзалі в Києві посилено безпекові заходи, зокрема, встановлено металошукачі.

Источник: ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»