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Укрзалізниця призначила на сьогодні евакуаційний потяг
АТ «Укрзалізниця» призначило на 11 червня один евакуаційний потяг - з Покровська до Львова, через Дніпро.
Таку інформацію розміщено на сайті перевізника, повідомляє Укрінформ
Очікується, що додатковий евакуаційний потяг №234/233 Покровськ - Дніпро - Львів вирушить у рейс о 16:30.
В Укрзалізниці попереджають, що час відправлення може змінитися.
Як повідомляв Укрінформ, на Центральному залізничному вокзалі в Києві посилено безпекові заходи, зокрема, встановлено металошукачі.
Источник: ukrinform.ua