Транспорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:01
Просмотров: 47

З 1 липня в столиці призупинять безкоштовний проїзд за посвідченням учасника бойових дій

З 1 липня в столиці призупинять безкоштовний проїзд за посвідченням учасника бойових дій

Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену

Як йдеться у повідомленні, з 1 липня ц. р. усі пільгові категорії пасажирів зможуть користуватися київським муніципальним транспортом виключно за наявності електронного квитка.

Пільгова категорія громадян, яка проживає або працює в столиці, може отримати безоплатний електронний квиток – багатофункціональну електронну картку “Муніципальна картка “Картка киянина” відповідно до чинного законодавства. Для того, щоб оформити муніципальну картку “Картка киянина”, необхідно звернутись до Ощадбанку.

Для отримання додаткової інформації можна звернутись на “гарячу” лінію за телефоном 0443665555.

Источник: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: київ, метро

Читайте ещё:

У Києві контррозвідка СБУ викрила високопосадовця державного оборонного підприємства на розголошенні державної таємниці
Сегодня 07:10    76
Арбітражного керуючого викрили на одержанні неправомірної вигоди (ФОТО)
10.06.2020 09:42    93
У Києві поліцейські затримали проректора університету на хабарі у 220 тисяч гривень
10.06.2020 07:03    109
У дитсадку в Броварах виявили спалах коронавірусу
09.06.2020 11:30    174
У броварській перестрілці були працівники 4 охоронних фірм
06.06.2020 08:51    127
У Києві стався спалах коронавірусу у старовинному Флорівському жіночому монастирі
02.06.2020 09:07    182
У Києві невідомий погрожує підірвати міст Метро (ВИДЕО ЗАДЕРЖАНИЯ)
01.06.2020 15:12    225
Оскорбленная киевлянка прилюдно сняла трусы и сделала из них маску (ВИДЕО)
28.05.2020 11:48    601
СБУ підозрює власного співробітника у причетності до наркобізнесу
26.05.2020 08:24    136
Метро в Харькове открыли для пассажиров. Какие правила действуют и что будет с ценами на проезд?
25.05.2020 19:03    502
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 