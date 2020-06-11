З 1 липня в столиці призупинять безкоштовний проїзд за посвідченням учасника бойових дій

Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену

Як йдеться у повідомленні, з 1 липня ц. р. усі пільгові категорії пасажирів зможуть користуватися київським муніципальним транспортом виключно за наявності електронного квитка.

Пільгова категорія громадян, яка проживає або працює в столиці, може отримати безоплатний електронний квиток – багатофункціональну електронну картку “Муніципальна картка “Картка киянина” відповідно до чинного законодавства. Для того, щоб оформити муніципальну картку “Картка киянина”, необхідно звернутись до Ощадбанку.

Для отримання додаткової інформації можна звернутись на “гарячу” лінію за телефоном 0443665555.

Источник: gur.gov.ua

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