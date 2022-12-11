12 країн ЄС вимагають знизити межу цін на російський газ — Bloomberg

12 держав-членів ЄС виступили з ініціативою значно знизити очікувану межу цін на російський газ, щоб обмежити вплив безпрецедентної енергетичної кризи на споживачів та бізнес.

"Цей крок з боку країн, включаючи Бельгію, Грецію, Італію та Польщу, був зроблений за чотири дні до екстреної зустрічі міністрів енергетики ЄС, щоб спробувати узгодити угоду такою мірою. Коаліція має достатньо голосів, щоб заблокувати угоду, якщо її вимоги не будуть виконані, за словами дипломатів ЄС, які попросили не називати їх імені, оскільки переговори мають приватний характер", — йдеться у повідомленні.

Джерело: https://t.me/vekha/54985

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