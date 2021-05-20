Айтишники и спортсмены: в Харькове пересчитали миллионеров

Харьковская область заняла третье место в стране по числу миллионеров после Киевской и Днепропетровской. Об этом сообщила начальница управления налогового администрирования физических лиц в ГУ Государственной налогов в Харьковской области Инесса Якименко.

По данным налоговой службы, в этом году число миллионеров в Харьковской области составило 625 человек. Это на 32 человека больше, чем в прошлом году. Из 625 миллионеров 180 - женщины. Возраст богатейших людей области колеблется от 20 до 80 лет.

"Больше всего миллионеров среди спортсменов, научных деятелей и IT-специалистов", – отметила Якименко.

Всего в Украине более одного миллиона гривен задекларировали 8,5 тысячи людей. Среди киевлянин, который зарегистрировал более миллиарда гривен дохода.

Напомним, в Харьковской области выросла зарплата. Об этом сообщили в облсовете со ссылкой на Главное управлении статистики в Харьковской области.

Средняя зарплата штатного работника в Харьковской области в декабре 2020 года составила 11 тыс 969 грн, что в 2,4 раза выше уровня минимальной заработной платы, который составляет 5 тыс грн. На декабрь 2019 года средняя зарплата составляла 10 тыс 411 грн.

Зарплата в декабре 2020 года в сравнении с ноябрем 2020 года увеличилась во всех видах экономической деятельности. Увеличение составило от 1,7% в искусстве, спорте, развлечениях и отдыхе до 35,4% в информации и телекоммуникациях.

Источник: sq.com.ua

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