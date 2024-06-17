Американський банк Wells Fargo звільняє співробітників за «симуляцію» перебування за клавіатурою

Американський банк Wells Fargo звільнив понад дюжину працівників за ймовірну «симуляцію роботи з клавіатурою» в очевидній спробі обдурити свого роботодавця, щоб він подумав, що вони працюють.

Співробітники були «звільнені після розгляду звинувачень, пов’язаних із симуляцією клавіатури, що створює враження активної роботи», згідно з заявою до Органу регулювання фінансової індустрії.

У заяві, яку повідомляє Bloomberg , не розголошується, чи використовував відповідний персонал домашні чи офісні комп’ютери.

Wells Fargo вказує на своєму веб-сайті, що підтримує гнучку роботу, заявляючи, що багато корпоративних ролей дають співробітникам можливість «в деякі дні працювати вдома, а в інші — в офісі».

Представник компанії сказав: «Wells Fargo вимагає від своїх співробітників найвищих стандартів і не терпить неетичної поведінки».

Пристрої або програмне забезпечення, які використовуються для моделювання діяльності комп’ютерної миші, відомі як mouse movers або mouse jigglers, широко доступні на Amazon менш ніж за 10 фунтів стерлінгів, і багато з них стверджують, що їх «не виявляти».

Пристрої, розроблені для запобігання переходу комп’ютерів у режим сну, працюють шляхом розміщення миші на платформі або диску, який обертається, імітуючи нормальний рух, тоді як програмне забезпечення запускає програму, яка переміщує мишу.

Трохи більше чверті оплачуваних робочих днів у США минулого місяця були днями роботи вдома, згідно з WFH Research , яка опитує людей віком від 20 до 64 років. За даними WFH , який очолює вчений з групи університетів США та Мексики, цей показник до COVID становив 5%.

Великі банки були серед роботодавців, які дотримуються жорсткого підходу до роботи з дому. У січні Bank of America надіслав «навчальні листи» співробітникам, погрожуючи дисциплінарними стягненнями за неявку в офісі, тоді як Goldman Sachs заявив у пам’ятці співробітникам минулого року, що заохочував працівників «працювати в офісі п’ять днів на день». тиждень”.

Джеймі Дімон, виконавчий директор JP Morgan, сказав Economist минулого року, що працівники, які не хочуть їздити в офіс, можуть знайти роботу в іншому місці.

Джерело: internetua.com

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