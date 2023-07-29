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Авиапром свалился в штопор: за полгода в России смогли произвести два гражданских самолета

Авиапром свалился в штопор: за полгода в России смогли произвести два гражданских самолета

Амбициозные планы российских властей возродить авиапром в советских масштабах и выпускать в год по 100 пассажирских лайнеров оборачиваются фиаско.

За первую половину 2023 года в России было выпущено лишь два тяжелых гражданских самолета, сообщает Air Media со ссылкой на данные Росстата.

Речь идет о воздушных судах массой пустого снаряженного аппарата свыше 15 тонн. Один такой самолет был выпущен в феврале, второй – в июне, следует из официальной статистики.

В то время как авиакомпании разбирают на запчасти оставшийся иностранный флот, снижая требования к техническому обслуживанию самолетов, российский авиапром срывает все ключевые программы замещения импорта.

Объемы выпуска SSJ-100 – первого со времен СССР созданного в России широкофюзеляжного лайнера, – втрое отстают от плана. Вместо 19 машин корпорация “Иркут” сможет выпустить только 6. Причина – в отказах в поставках импортного оборудования, сообщил в мае министр промышленности и торговли Хабаровского края Евгений Романов.

Пассажирские самолеты Ил-114-300, которые планировали использовать для региональных полетов, также не успеют выпустить в срок. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в рамках заключенного в 2020 году контракта должна была поставить первые три машины уже в октябре этого года, а к 2030-му обеспечить авиаперевозчиков флотом из 70 лайнеров.

Но сроки срываются из-за проблем с двигателем, который признали нуждающимся в доработке.

Иностранный флот российских авиакомпаний тем временем ветшает, а отсутствие запчастей вынуждает каннибализацию. К 2026 году Россия может лишиться половины из 736 лайнеров, которые имеются в настоящий момент, прогнозируют эксперты Oliver Wyman.

Даже SSJ-100, где установлены двигатели французской Safran, придется массово выводить из эксплуатации. По прогнозам «Иркута» и Объединенной двигателестроительной корпорации, из 150 машин к 2030 году на ходу останутся лишь 28.

Джерело: nigroll.com

Новости портала «Весь Харьков»

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