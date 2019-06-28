«Бабки молятся – яхта строится»: РПЦ попросила у Путина 140 млрд рублей на «православный Ватикан»

РПЦ обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой рассмотреть и поддержать концепцию превращения города Сергиев Посад в столицу православия, рассказал «Ведомостям» источник в правительстве и подтвердил собеседник, близкий к РПЦ. Стратегию пространственного развития подмосковного города с населением около 100 тысяч человек, где находится одна из главных православных святынь — Троице-Сергиева лавра, подготовило по заказу госкомпании Дом.РФ консалтинговое бюро «Стрелка».

Документ представляет собой 300-страничную книгу формата A3, в которой описываются масштабные планы преобразования Сергиева Посада — от транспортной инфраструктуры до строительства медицинских центров и новых музеев. За стратегию и ряд других документов Дом.РФ заплатила «Стрелке» 300 млн рублей, утверждает источник, близкий к одной из сторон.

Разработанный «Стрелкой» проект предполагает практически полную перестройку центра города и деление его на две части: духовную и административную. Центры мировых религий сегодня функционируют по открытой модели, пишут авторы концепции, без противопоставления духовного центра и светской части города. В качестве примеров приводится Ватикан, Иерусалим и Мекка.

Преобразования коснутся центра города площадью примерно 400 га, говорит мэр Сергиева Посада Михаил Токарев (весь город занимает около 1200 га). Культурно-представительский центр будет включать музей православного искусства, молодежный православный культурный центр, патриаршую богословскую библиотеку, конгресс-центр, гостиницу, высший церковный суд, корпус синодальных учреждений, миссионерский корпус, патриарший дом приемов, представительства автокефальных церквей и центр православных медиа.

Чтобы разместить новые объекты, все госучреждения перенесут в административно-деловой центр. Предлагается также трансформировать и жилые районы — построить 11 районных и 20 локальных центров (общая площадь жилого строительства составит около 800 000 кв. м).

Городские власти оценивают стоимость проекта в 120-140 млрд рублей, тогда как на всю программу благоустройства российских городов за два года из федерального бюджета было потрачено около 50 млрд рублей. По словам Токарева, примерно 90% планируется профинансировать из федерального бюджета, остальное — деньги Московской области. При этом весь консолидированный бюджет Московской области составляет 672 млрд рублей, а Подмосковья есть масса других нерешенных вопросов: дороги, мусорная проблема, дефицит детских садов и школ, отмечает профессор МГУ Наталья Зубаревич.

Источник: sprotyv.info

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