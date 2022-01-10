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Bentley второй год подряд сообщает о рекордных продажах

Bentley второй год подряд сообщает о рекордных продажах

Пока в 2021 году большая часть автомобильной промышленности боролась с проблемами цепочки поставок и дефицитом микросхем, создатель роскошных автомобилей Bentley Motors продал рекордное количество седанов и внедорожников. Об этом пишет новостной портал CNBC.

Автопроизводитель со 102-летней историей, входящий в состав концерна Volkswagen, сообщил о продажах 14 659 автомобилей в прошлом году, что на 31 процент больше предыдущего рекорда компании. Сообщается, что в 2020 году компания смогла реализовать 11 206 автомобилей и внедорожников.

«Это наш второй рекордный год продаж за последнее время, и это позитивный признак силы нашего бренда, превосходства в эксплуатации, высокого мирового спроса и подтверждения наших стратегических приоритетов», — заявил в пресс-релизе генеральный директор Bentley Адриан Холлмарк.

Bentley объяснил успех продаж появлением новых моделей и гибридов, а также бизнес-планом компании о переходе на полностью электрический модельный ряд к 2030 году. Автопроизводитель закрепил свои позиции на рынках Северной и Южной Америки, а также Китая, подняв продажи в этих регионах на 39 и 40 процентов соответственно.

Напомним, Bentley предлагает одни из самых дорогих и редких автомобилей в мире. Самый простой внедорожник Bentayga в базовой комплектации обойдется более чем в 180 тысяч долларов, в то время как эксклюзивные модели марки, такие как Mulliner Bacalar, продают за 2 миллиона долларов.

Источник: nigroll.com

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Темы: машина

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