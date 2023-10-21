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В Україні оновили ПДР, головні зміни

В Україні оновили ПДР, головні зміни

● Теперь водії мають завжди вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар поза населеними пунктами. Раніше в Україні таке правило діяло в період осіннє-зимового сезону;

● Забороняється перевозити дітей, зріст яких менше 150 см (раніше було 145) у ТЗ без використання дитячих утримуючих систем, які дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки;

● Заборонено перевезення дітей на задньому сидінні мотоцикла та мопеда, крім ряду випадків.

Джерело: https://t.me/truexanewsua/81606

Новости портала «Весь Харьков»

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