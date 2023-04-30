У ГСЦ МВС пояснили, які комбінація літер Z і V на номерних знаках заборонені

(https://mvs.gov.ua/uk/news/u-gsc-mvs-poiasnili-iaki-kombinaciia-liter-z-i-v-na-nomernix-znakax-zaboroneni)

Існує й перелік підстав для відмови у виготовленні комплекту індивідуальних номерних знаків. Тепер відповідно до законодавства під заборону потрапляють літери «Z» та «V», використання яких в індивідуальному номерному знаці має натяк на символіку окупантів.

Кабінет Міністрів України заборонив замовляти та виготовляти індивідуальні номерні знаки, які містять символіку, що асоціюється з повномасштабним вторгненням русні в Україну, тоталітарними режимами. Про номерні знаки державної реєстрації для електромобілів не йдеться.

Джерело: https://t.me/huyovy_kharkiv/107733

Новости портала «Весь Харьков»