Челябинский урбанист предложил сделать амфитеатр у общественного туалета

Урбанист из Челябинска Лев Владов предлагает построить у платного общественного туалета на улице Кирова, 102 амфитеатр или баскетбольную площадку. Владов отметил, что сейчас двор заброшен и зарастает травой, пишут «Хорошие новости».

Двор примыкает к Кировке — пешеходной улице, которую называют «челябинским Арбатом». По мнению Владова, это пространство имеет большой потенциал. Сейчас за общественным туалетом находится свалка. Для начала Владов предлагает построить там какой-то небольшой объект, «чтобы горожане распробовали новое место и сами нашли бы в нём новые смыслы».

Владов уже передал свою идею архитектору Челябинска Павлу Крутолапову. Он пообещал урбанисту содействие в реализации его идеи.

Источник: breakingmad.me

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