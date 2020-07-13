Члени ОПЕК і ОПЕК + підтримують ідею нарощувати нафтовидобуток — ЗМІ

Члени ОПЕК і ОПЕК + підтримують ідею поступово нарощувати нафтовидобуток в серпні.

Про це повідомляє Wall Street Journal.

Повідомляється, що пропозиція з'явилася на тлі поступового відновлення попиту на нафтопродукти до рівня, який був до прийняття обмежень через пандемію.

За словами співрозмовників WSJ, Ер-Ріяд запропонував країнам ОПЕК + пом'якшити квоти на 2 млн бар. на добу і скорочувати нема на 9,7 млн, а на 7,7 млн ​​бар. на добу.

Bloomberg пише, що на засіданні 15 липня учасники обговорять, чи зберегти нинішню квоту ще на місяць або пом'якшити прийняті обмеження до 7,7 млн ​​бар.

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Інвестори та аналітики прогнозують можливе зростання цін на нафту до 150 доларів за барель на тлі нестачі інвестицій в галузь.

Міністерство енергетики Саудівської Аравії наказало держкомпанії Saudi Aramco знизити видобуток нафти у червні ще на 1 мільйон барелів на добу, на додаток до зобов'язань країни в рамках угоди ОПЕК +.

12 квітня країни ОПЕК+ домовилася про найбільше в історії скорочення видобутку нафти на 9,7 млн ​​барелів на добу протягом травня – червня. Угода вступила в силу 1 травня.

Раніше країни-члени APPO (Африканська організація виробників нафти - ЕП), які не брали участі в угоді ОПЕК+, також зобов'язалися зробити свій внесок у глобальні зусилля та скорегувати свій добовий видобуток.

10 квітня, стало відомо, що більшість країн ОПЕК та Росія досягли принципових домовленостей про умови скорочення видобутку нафти, а саме скоротити у травні-червні 2020 року видобуток на 10 млн барелів на добу.

Источник: epravda.com.ua

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