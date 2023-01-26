Что нужно знать, прежде чему купить авто из Америки

Покупка автомобиля в другой стране — ответственное решение. Чтобы все прошло гладко, нужно обратить внимание на множество факторов, взвесить преимущества и особенности. И только после этого прийти к окончательному взвешенному решению.

Что нужно знать о приобретении автомобилей в США

Если человек нацелен на покупку б/у автомобиля в Штатах, то ему необходимо знать, что там их можно приобрести преимущественно на аукционах.

Чаще всего на аукционах продают авто из Америки, которые попали в ДТП. Однако они бывают разными.

Есть те, которые находятся в крайне плачевном состоянии, однако встречаются и весьма приличные лоты. К ним относятся, например, те автомобили, которые страховая компания решила выставить на продажу, а владельцу компенсировать его стоимость. Или ТС, в котором сработал пиропатрон подушки безопасности (в США запрещена дальнейшая эксплуатация такого автомобиля).

Также возможен обмен по системе Trade In. Это специальная система, которая подразумевает, что человек сдает в салон подержанную машину и получает в счет этого скидку на новую. Размер скидки напрямую зависит от состояния старого автомобиля.

К покупке б/у машины в любом случае нужно подходить с осторожностью. Однако в США существует большая вероятность приобрести качественный автомобиль за относительно небольшие деньги.

Если же человек хочет купить в Штатах новый автомобиль, то ему будет гораздо проще. Правда это выйдет гораздо дороже.

Преимущества и недостатки покупки машины в США

Как уже было сказано выше — у идеи купить машину в США есть как сильные, так и слабые стороны. Однако нельзя не отметить, что положительных факторов значительно больше, чем отрицательных.

Плюсы

К сильным сторонам идеи купить машину в США можно отнести следующие факторы:

большинство машин в Америке хорошо укомплектованы. Разница же между базовой моделью и моделью улучшенной практически не заметна, если речь идет о покупке на торгах;

у американских машин более прозрачная история. Потенциальный покупатель с легкостью может отследить, побывало ТС в авариях или нет, если на нем арест и т.д.;

автомобили в США обычно ездят по хорошим дорогам, поэтому хорошо сохраняются;

в Америке водители ответственнее относятся к процедуре техосмотра. Проходят его регулярно и честно;

американские машины экологичны. Если для потенциального покупателя это важно, тогда этот фактор тоже будет для него несомненным плюсом;

двигатели в американских автомобилях качественнее и экономичнее.

Как видно — плюсов действительно много, причем здесь перечислены только основные.

Однако есть и несколько минусов.

Минусы

К минусам покупки автомобиля в США можно отнести:

Длительные сроки доставки. Вести машину из США будут достаточно долго — зачастую этот срок растягивается до нескольких месяцев. К этому стоит быть готовыми заранее;

Сертификация. Существуют отличия в американских и отечественных стандартах. Но хороший продавец обычно берет решение этого вопроса на себя. Об этом также следует договариваться заранее.

Если людей не смущают эти минусы, и они всерьез раздумывают над тем, чтобы купить машину в США, то в этом нет ничего невозможного. Более того, в ряде случаев они смогут значительно сэкономить и приобрести качественный автомобиль.

Итог

Покупка автомобиля в Америке — весьма неплохая идея. Однако окончательное решение должно быть максимально взвешенным. Чтобы потом ни о чем не пожалеть, необходимо еще раз взвесить все «за» и «против», а также изучить максимальное количество информации по теме.