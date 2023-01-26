Что нужно знать, прежде чему купить авто из Америки
Покупка автомобиля в другой стране — ответственное решение. Чтобы все прошло гладко, нужно обратить внимание на множество факторов, взвесить преимущества и особенности. И только после этого прийти к окончательному взвешенному решению.
Что нужно знать о приобретении автомобилей в США
Если человек нацелен на покупку б/у автомобиля в Штатах, то ему необходимо знать, что там их можно приобрести преимущественно на аукционах.
Чаще всего на аукционах продают авто из Америки, которые попали в ДТП. Однако они бывают разными.
Есть те, которые находятся в крайне плачевном состоянии, однако встречаются и весьма приличные лоты. К ним относятся, например, те автомобили, которые страховая компания решила выставить на продажу, а владельцу компенсировать его стоимость. Или ТС, в котором сработал пиропатрон подушки безопасности (в США запрещена дальнейшая эксплуатация такого автомобиля).
Также возможен обмен по системе Trade In. Это специальная система, которая подразумевает, что человек сдает в салон подержанную машину и получает в счет этого скидку на новую. Размер скидки напрямую зависит от состояния старого автомобиля.
К покупке б/у машины в любом случае нужно подходить с осторожностью. Однако в США существует большая вероятность приобрести качественный автомобиль за относительно небольшие деньги.
Если же человек хочет купить в Штатах новый автомобиль, то ему будет гораздо проще. Правда это выйдет гораздо дороже.
Преимущества и недостатки покупки машины в США
Как уже было сказано выше — у идеи купить машину в США есть как сильные, так и слабые стороны. Однако нельзя не отметить, что положительных факторов значительно больше, чем отрицательных.
Плюсы
К сильным сторонам идеи купить машину в США можно отнести следующие факторы:
- большинство машин в Америке хорошо укомплектованы. Разница же между базовой моделью и моделью улучшенной практически не заметна, если речь идет о покупке на торгах;
- у американских машин более прозрачная история. Потенциальный покупатель с легкостью может отследить, побывало ТС в авариях или нет, если на нем арест и т.д.;
- автомобили в США обычно ездят по хорошим дорогам, поэтому хорошо сохраняются;
- в Америке водители ответственнее относятся к процедуре техосмотра. Проходят его регулярно и честно;
- американские машины экологичны. Если для потенциального покупателя это важно, тогда этот фактор тоже будет для него несомненным плюсом;
- двигатели в американских автомобилях качественнее и экономичнее.
Как видно — плюсов действительно много, причем здесь перечислены только основные.
Однако есть и несколько минусов.
Минусы
К минусам покупки автомобиля в США можно отнести:
- Длительные сроки доставки. Вести машину из США будут достаточно долго — зачастую этот срок растягивается до нескольких месяцев. К этому стоит быть готовыми заранее;
- Сертификация. Существуют отличия в американских и отечественных стандартах. Но хороший продавец обычно берет решение этого вопроса на себя. Об этом также следует договариваться заранее.
Если людей не смущают эти минусы, и они всерьез раздумывают над тем, чтобы купить машину в США, то в этом нет ничего невозможного. Более того, в ряде случаев они смогут значительно сэкономить и приобрести качественный автомобиль.
Итог
Покупка автомобиля в Америке — весьма неплохая идея. Однако окончательное решение должно быть максимально взвешенным. Чтобы потом ни о чем не пожалеть, необходимо еще раз взвесить все «за» и «против», а также изучить максимальное количество информации по теме.