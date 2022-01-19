Эксперты считают, что cтанции быстрой зарядки электромобилей будут приносить больше прибыли, чем заправки

Миграция транспорта на электротягу, по логике вещей, должна подорвать доходы компаний, продающих углеводородное топливо. С другой стороны, они не собираются сидеть сложа руки, и британская компания BP убеждена, что станции быстрой зарядки электромобилей начнут приносить ей прибыль в ближайшее время. По сути, они окажутся более доходными, чем классические АЗС.

Как поясняет Reuters со ссылкой на представителей BP, с точки зрения нормы прибыли бизнес компании по созданию станций быстрой зарядки электромобилей не начнёт приносить доход до 2025 года. При этом руководство BP считает, что зарядка тяговой батареи до 80 % ёмкости по экспресс-методу в скором времени станет более доходной для компании, чем заправка полного бака топлива. Появление сети быстрых зарядных станций BP в Великобритании и Европе уже делает профильную деятельность почти такой же доходной, как и заправку автомобилей с ДВС.

При переходе от второго квартала к третьему в прошлом году объёмы продаж электроэнергии на зарядных станциях BP выросли на 45 %. Сейчас компания располагает сетью из 11 тысяч станций быстрой зарядки, но к концу десятилетия увеличит их количество до 70 тысяч штук. Как отмечают эксперты, бизнес-перспективы миграции АЗС на поставку электроэнергии во многом определяются наличием разветвлённой сети возле трасс с большой пропускной способностью. Достаточно лишь заменить оборудование для заправки топлива на зарядные станции и переработать инфраструктуру. BP верит исключительно в потенциал станций быстрой зарядки, хотя конкурирующая Shell не стесняется развивать сеть зарядных пунктов малой мощности, которые расположены у жилых домов. Эта компания собирается к 2030 году создать 500 тысяч зарядных станций по всему миру.

Источник: toneto.net/

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