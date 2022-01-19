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Эксперты считают, что cтанции быстрой зарядки электромобилей будут приносить больше прибыли, чем заправки

Эксперты считают, что cтанции быстрой зарядки электромобилей будут приносить больше прибыли, чем заправки

Миграция транспорта на электротягу, по логике вещей, должна подорвать доходы компаний, продающих углеводородное топливо. С другой стороны, они не собираются сидеть сложа руки, и британская компания BP убеждена, что станции быстрой зарядки электромобилей начнут приносить ей прибыль в ближайшее время. По сути, они окажутся более доходными, чем классические АЗС.

Как поясняет Reuters со ссылкой на представителей BP, с точки зрения нормы прибыли бизнес компании по созданию станций быстрой зарядки электромобилей не начнёт приносить доход до 2025 года. При этом руководство BP считает, что зарядка тяговой батареи до 80 % ёмкости по экспресс-методу в скором времени станет более доходной для компании, чем заправка полного бака топлива. Появление сети быстрых зарядных станций BP в Великобритании и Европе уже делает профильную деятельность почти такой же доходной, как и заправку автомобилей с ДВС.

При переходе от второго квартала к третьему в прошлом году объёмы продаж электроэнергии на зарядных станциях BP выросли на 45 %. Сейчас компания располагает сетью из 11 тысяч станций быстрой зарядки, но к концу десятилетия увеличит их количество до 70 тысяч штук. Как отмечают эксперты, бизнес-перспективы миграции АЗС на поставку электроэнергии во многом определяются наличием разветвлённой сети возле трасс с большой пропускной способностью. Достаточно лишь заменить оборудование для заправки топлива на зарядные станции и переработать инфраструктуру. BP верит исключительно в потенциал станций быстрой зарядки, хотя конкурирующая Shell не стесняется развивать сеть зарядных пунктов малой мощности, которые расположены у жилых домов. Эта компания собирается к 2030 году создать 500 тысяч зарядных станций по всему миру.

Источник: toneto.net/

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Темы: авто

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