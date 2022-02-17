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Украинские водители выступают против возвращения техосмотра

Украинские водители выступают против возвращения техосмотра

Уже в 2022 году в Украине могут возобновить техосмотр для легковых автомобилей, который ранее был отменен в 2011 году. 10 лет назад, главной причиной отмены техосмотра была серьезная коррупционная составляющая.

Стоит отметить, что петиция на сайте президента Украины очень быстро набирает подписи, ведь большинство водителей против возвращения техосмотра. Главная причина такого поведения водителей - боязнь того, что неисправные авто останутся на дороге, а водители, как и раньше будут платить профильным СТО за нужную "бумажку".

За месяц, с 5 января 2022 года, петиция уже успела набрать 6 000 голосов из 25 000 необходимых.

“Не принимать закон о прохождении техосмотра для частных автомобилей украинцев, так как это увеличит коррупцию в Украине и это уже доказано на уровне автобусов, которые перевозят пассажиров. Простые украинцы ездят на авто 30 лет, которым и купить новое авто нет возможности, потому что концы с концами не могут свести”, – сказано в петиции.

Также целесообразность ввода техосмотра кажется немного странной, учитывая недавнюю статистику от Нацполиции. Так, из 170 972 ДТП, которые произошли в Украине в прошлом году, из-за технической неисправности случилось только 455 аварий, а именно 0,27%. 

Источник: auto.bigmir.net

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Темы: авто

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