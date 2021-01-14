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Как убрать течь масла в турбине автомобиля?

Протечка масла в турбине – распространённая проблема, с которой сталкиваются владельцы автотранспорта. В большинстве случаев проблема решается методом установки заглушки. При появлении течи масла в турбине, лучше сразу обратиться в сервисный центр.

Как убрать течь масла в турбине автомобиля?

Поломку легче устранить на начальной стадии. Появление течи масла не означает, что силовой агрегат неисправен. Вероятно, это произошло из-за неправильного обслуживания турбины, или ошибок, допущенных механиками при монтаже агрегата.

Основные причины неисправности

Часто проблема возникает вследствие износа запорных колец. Давление внутри турбины снижается, в результате масло поступает по пути наименьшего сопротивления – наружу. Перечислим наиболее распространённые причины протекания:

  • Забился воздушный фильтр. Достаточно простая ситуация, требующая прочистки или замены фильтрующего элемента;
  • Удостоверьтесь, что крышка воздушного фильтра плотно прилегает к основанию, иначе внутрь системы будут попадать частицы мусора, пыли, песка. Это приведёт к полному выходу воздушного фильтра из строя;
  • Поскольку скорость вращения и температура турбины выше, чем у стандартного ДВС, то и к качеству масла предъявляются повышенные требования. Не стоит использовать жидкости сомнительного качества – лучше выбрать один из вариантов, рекомендуемых заводом-производителем вашего автомобиля;
  • Используйте только жаростойкие масла, предназначенные для турбин. Такой материал качественно смазывает подшипники, не засоряет каналы и не прилипает к стенкам агрегата;
  • Обязательно соблюдайте интервал замены масла! Лучше сделать это немного раньше, чем требуется – так вы сможете продлить ресурс агрегатов;
  • При появлении протечек масла проверьте подводящие масляные патрубки. Несвоевременная замена масла или использования смазочных жидкостей сомнительного качества приводят к засорению патрубков. Это чревато снижением ресурса турбины;

Иногда течь образуется вследствие попадания смазочной жидкости из турбины в интеркулер или глушитель. Случается подобное из-за разницы давления в системе, что может быть спровоцировано засорением вышеперечисленных компонентов (патрубка, масляных каналов, воздушной системы).

Как устранить протечку масла

Для решения проблемы важно правильно определить причину поломки. Перечислим распространённые варианты устранения неисправности:

  • При засорении фильтра его лучше заменить, если такой возможности нет – почистить;
  • При выявлении повреждений крышки воздушного фильтра можно попробовать наложить хомуты, или заменить дефектный элемент. Перед заменой следует тщательно прочистить систему от грязи и мусора;
  • Регулярно проверяйте состояние масляных патрубков: они должны стабильно перекачивать масло. Если осуществляется замена турбины, в качестве профилактики выполните чистку патрубков;
  • Следите за исправностью крыльчатки, вала, подшипников. При появлении люфта безотлагательно обратитесь в мастерскую для проведения диагностики;
  • Обнаружили течь в выпускную/впускную систему двигателя? Стоит проверить состояние прокладок: со временем они могут износиться и утратить свои технические характеристики. Дефектные элементы нужно заменить;

Это наиболее распространённые причины и решения для устранения протечки масла. Если у вас нет соответствующего опыта и инструментов, оптимальным вариантом будет обращение за услугами в ближайшую СТО. Там ремонт турбин выполнят квалифицированные специалисты. Они при помощи специального оборудования проведут диагностику вашего автомобиля, выявят неисправности и установят причину поломки.

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Темы: авто

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