Автомобили Renault на рынке Украины

Выбор машин на рынке исчисляется сотнями моделей, но производители не останавливаются на этом. Каждая разновидность может отличаться по виду мотора, подвески, коробки передач и иметь до десятка комплектаций. Поэтому пользователи в первую очередь ориентируются на надежность производителя, лишь потом начинают разбираться в технических характеристиках конкретного экземпляра. И одним из лидеров рынка остается компания Renault.

Общие сведения

При оценке надежности продукции следует разделять непосредственно Рено и его дочернюю компанию Дачия. Некоторые модели производятся под двумя брендами, то есть существует Dacia Logan и Renault Logan, и путать их не следует. Такая ошибка может стать критической для кошелька и нервов будущего владельца, а запчасти Рено тоже следует учитывать в подборе.

При передаче прав на производство «дочке» они внесли некоторые изменения в конструкцию, на первый взгляд незаметные и безобидные. Эти поправки призваны упростить и удешевить процесс производства, но также значительно сказался на надежности машины. А качество сборки на румынских заводах не идет ни в какие сравнение со стандартами французского производителя.

При этом Дачии стоят дешевле и проще в обслуживании, хоть оно требуется чаще. Многие украинцы предпочитают именно эти бюджетные автомобили и с открытыми глазами идут на такую замену. За ними нужно больше ухаживать и проводить регулярные техосмотры, но запчасти и услуги автомеханика дешевле.

Рыночное предложение Рено

Модели французского производителя известны удачным сочетанием технических характеристик и стоимости. Бренд стал синонимом надежности и высокого класса, хотя производит преимущественно автомобили категории средний и комфорт. Для начала стоит оценить расстановку сил на рынке:

Практически равное количество продаж на вторичном и первичном рынке. Широкая сеть автосалонов Рено, фирменных автосервисов и доступных запчастей. Преобладают авто с дизельным мотором, составляя больше 60%. Наиболее популярной в Украине стала модель Megane, 28% продаж приходится на нее. Средний возраст Рено на рынке составляет 12 лет. Среди минивэнов лидирует Renault Scenic Kangoo с дизельным двигателем.

Цены на вторичном рынке могут значительно отличаться, в том числе в зависимости от наглости владельца. Перед покупкой стоит проверить ВИН-коды и соответствие заявленным техническим характеристикам. Рено с пробегом специально поставляют в страну для перепродажи, но новые модели не уступают.