Транспорт
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22.02.2022 22:07
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Когда автопроизводители станут полностью электрическими: индекс конца углеродной эры

Когда автопроизводители станут полностью электрическими: индекс конца углеродной эры

Многие автопроизводители объявили о переходе на производство исключительно батарейных машин, и здесь вы найдете их в хронологической последовательности.

Двигатели внутреннего сгорания, работающие на бензине и дизеле, представляют серьезную экологическую угрозу, поэтому автопроизводители спешат перейти к альтернативным источникам энергии без вредных выбросов. Правда, «без выбросов» следует понимать относительно, поскольку производственный процесс автомобилей все еще имеет заметный углеродный след. В последние годы автомобильная индустрия активно электрифицируется и многие мировые компании уже имеют четкий график полного перехода к электрическому будущему.

Некоторые автомобильные бренды официально объявили о сроках достижения одной или обеих целей – чистых машин и чистого производства. Не только автомобильная промышленность понимает важность освобождения атмосферы от углерода – изменения происходят почти в каждой крупной отрасли, но в хронологическом списке ниже представлены только автомобильные бренды, объявившие о своей полной электрификации. Информацию о каждом автопроизводителе можно найти, нажав на соответствующий тэг внизу статьи.

2008 | Tesla вышла на рынок как производитель исключительно электрических автомобилей.

2013 | Rimac вышла на рынок как производитель исключительно электрических автомобилей.

2021 | Pininfarina вышла на рынок с суперкаром Battista с силовой установкой Rimac.

2022 | Lucid выходит на рынок как производитель полностью электрических автомобилей.

2022 | Rivian выходит на рынок как производитель полностью электрических автомобилей.

2022 | Polestar становится брендом, выпускающим исключительно электромобили.

2025 | Jaguar становится полностью электрическим брендом.

2027 | Alfa Romeo намерена продавать только электромобили в Китае, Европе и США.

2030 | Fiat начинает выпускать только электромобили.

2030 | Mercedes обязуется продавать только электромобили там, где позволяют рыночные условия.

2030 | Bentley начинает выпускать и продавать только электромобили.

2030 | Volvo начинает выпускать и продавать только электромобили.

2030 | Mini обязуется продавать только электромобили с начала 2030-х годов.

2030 | Renault начинает выпускать и продавать только электромобили.

2033 | Audi обязуется продавать только электромобили на большинстве рынков, за исключением Китая.

2035 | General Motors обязуется продавать только электромобили, если рынок не требует иного.

2039 | Mercedes-Benz стремится к полной углеродной нейтральности.

2039 | Jaguar Land Rover стремится к полной углеродной нейтральности.

2040 | Honda намерена продавать только электромобили в Северной Америке.

2040 | General Motors стремится к тому, чтобы глобальная продукция и деятельность были углеродно нейтральны.

2050 | Ford, Honda, Mazda, Mitsubishi Motors, Nissan, Subaru, Toyota и Volkswagen Group становятся нейтральными углеродистыми.
Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: авто

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