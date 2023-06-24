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Екс-голова Google придбав підсанкційну супер’яхту російського олігарха

Екс-голова Google придбав підсанкційну супер’яхту російського олігарха

Ерік Шмідт, колишній генеральний директор Google, придбав на аукціоні яхту Alfa Nero. Фінальна ціна судна становила $67,6 млн.

Повідомляється, що яхта може бути пов’язана із російським бізнесменом Андрієм Гурієвим. Вона має цілий набір різних приємних особливостей, таких як басейн, який перетворюється на вертолітний майданчик.

Представники Гурієва заперечують його володіння яхтою, стверджуючи, що він лише орендував її. У свою чергу влада Антигуа повідомила, що підприємець придбав яхту за $120 млн у 2014 році.

Щоправда, її було кинуто біля берегів країни після запровадження санкцій. Шмідт, зі статком, що оцінюється в $25 млрд, очолював Google з 2001 по 2011 роки.

Джерело: t4.com.ua

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