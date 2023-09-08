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Экспорт, импорт КНР снизился на фоне сохраняющегося давления

Экспорт, импорт КНР снизился на фоне сохраняющегося давления

Объемы китайского импорта и экспорта в августе сократились, так как двойное давление – снижение спроса за рубежом и слабые потребительские расходы – оказало негативное влияние на бизнес второй по величине экономики мира.

Экспорт в августе опустился на 8,8% в годовом исчислении, по сравнению со снижением на 14,5% в июле. Импорт же сократился на 7,3% после падения на 12,4% в июле.

Опрошенные Рейтер экономисты прогнозировали сокращение экспорта на 9,2% и импорта на 9,0%.

Профицит торгового баланса Китая в августе составил $68,36 миллиарда по сравнению с прогнозом в $73,90 миллиарда и июльским показателем в 80,6 миллиарда.

Джерело: nigroll.com

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