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Если Венгрия не согласится обозначить четкие сроки отказа от получения российской нефти по трубопроводу «Дружба», на эту нефть введут пошлину

Если Венгрия не согласится обозначить четкие сроки отказа от получения российской нефти по трубопроводу «Дружба», на эту нефть введут пошлину

Цель такого шага — сделать российские поставки менее привлекательными для европейских стран, не имеющих выхода к морю, в первую очередь для Венгрии, либо вынудить российские компании продавать нефть с дисконтом, чтобы в бюджет рашки поступало меньше денег, отметил собеседник газеты.

По словам источника Financial Times, для введения пошлин отпадет необходимость получения согласия всех членов союза, хватит и квалифицированного большинства.

Источник: https://t.me/hueviykharkov/62746

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