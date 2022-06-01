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Если Венгрия не согласится обозначить четкие сроки отказа от получения российской нефти по трубопроводу «Дружба», на эту нефть введут пошлину
Цель такого шага — сделать российские поставки менее привлекательными для европейских стран, не имеющих выхода к морю, в первую очередь для Венгрии, либо вынудить российские компании продавать нефть с дисконтом, чтобы в бюджет рашки поступало меньше денег, отметил собеседник газеты.
По словам источника Financial Times, для введения пошлин отпадет необходимость получения согласия всех членов союза, хватит и квалифицированного большинства.
Источник: https://t.me/hueviykharkov/62746