Если Венгрия не согласится обозначить четкие сроки отказа от получения российской нефти по трубопроводу «Дружба», на эту нефть введут пошлину

Цель такого шага — сделать российские поставки менее привлекательными для европейских стран, не имеющих выхода к морю, в первую очередь для Венгрии, либо вынудить российские компании продавать нефть с дисконтом, чтобы в бюджет рашки поступало меньше денег, отметил собеседник газеты.

По словам источника Financial Times, для введения пошлин отпадет необходимость получения согласия всех членов союза, хватит и квалифицированного большинства.

Источник: https://t.me/hueviykharkov/62746

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