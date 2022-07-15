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Казахстан сообщил о желании работать с компаниями, которые покинули Россию

Казахстан сообщил о желании работать с компаниями, которые покинули Россию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в стране должны быть оперативно созданы благоприятные условия для переезда компаний, которые ушли с российского рынка.

Токаев признал, что ныне началась глобальная борьба за инвестиционный капитал.

«В России работали 1,4 тысячи крупных зарубежных компаний, каждая вторая из них приостановила деятельность или полностью ушла из России. Мы должны создать благоприятные условия для релокации таких компаний в Казахстан уже в ближайшее время», — отметил президент.

По мнению Токаева, Казахстан может воспользоваться возможностью и увеличить производство товаров в стране.

«Я поручал правительству подготовить пул инвестиционных проектов в сфере обрабатывающей промышленности и отработать его с потенциальными инвесторами», — резюмировал он.

Источник: ghall.com.ua

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