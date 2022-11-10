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Американские биолаборатории: после Украины росспропаганда взялась за Казахстан

Американские биолаборатории: после Украины росспропаганда взялась за Казахстан

Российская инфопомойка EADaily в очередной раз заявила о строительстве «американских биолабораторий» в Казахстане.

«Строительство очередного объекта с уровнем биологической безопасности BSL-4 в Казахстане продолжается «при полном отсутствии какой-либо информации об этом со стороны властей, не считая сухих официальных заявлений, не раскрывающих сути происходящего», - заявляют в издании.

Ранее они же сообщали об аналогичном строительстве в поселке Гвардейский Жамбылской области Казахстана.

«С тех пор, как в 2016 году первая американская биолаборатория появилась в Алматы, в республике участились случаи сибирской язвы и других болезней животных, вызывающих их массовый падеж. Также появились непонятные формы гриппа среди людей и даже факт эпидемии атипичного менингита», — говорится в публикации.

#биолаборатории #пропаганда

Джерело: https://t.me/infosprotyv/5840

Новости портала «Весь Харьков»

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