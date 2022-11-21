Токаев с 82,45% голосов побеждает на президентских выборах в Казахстане
Токаев с 82,45% голосов побеждает на президентских выборах в Казахстане – exit poll института социсследований «СОЦИС-А»
Больше всего из конкурентов Токаева набрала графа «против всех» - 5%.
Тут стоит учитывать, что Токаев себе же "срезал" возможность занимать повторные президентские сроки, а значит это фактически первый и единственный срок Токаева без налегающего сверху клана Назарбаева.
О программе либерализации Казахстана тут: https://t.me/cynic2020/7430
Результат, конечно, "с изюминкой в 80%", но с учётом того, что Токаев организовал реальную многоходовочку по устранению Назарбаева, он получил "взаимную" поддержку как антиназарбаевской коалиции, так и вечных "лоялистов" одновременно со сторонниками "умеренной демократии".
Теперь главное, чтоб Токаев не начал играть со сроками, как вероятно играл с голосами.
Джерело: https://t.me/cynic2020/7630