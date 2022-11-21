Токаев с 82,45% голосов побеждает на президентских выборах в Казахстане – exit poll института социсследований «СОЦИС-А»

Больше всего из конкурентов Токаева набрала графа «против всех» - 5%.

Тут стоит учитывать, что Токаев себе же "срезал" возможность занимать повторные президентские сроки, а значит это фактически первый и единственный срок Токаева без налегающего сверху клана Назарбаева.

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Результат, конечно, "с изюминкой в 80%", но с учётом того, что Токаев организовал реальную многоходовочку по устранению Назарбаева, он получил "взаимную" поддержку как антиназарбаевской коалиции, так и вечных "лоялистов" одновременно со сторонниками "умеренной демократии".

Теперь главное, чтоб Токаев не начал играть со сроками, как вероятно играл с голосами.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7630

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