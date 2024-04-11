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Punchbowl News о ситуации с помощью Украине в Палате представителей

Punchbowl News о ситуации с помощью Украине в Палате представителей

(https://punchbowl.news/archive/41024-punchbowl-news-am/)

● Накануне второго дня работы Палаты представителей внезапно оказалось, что законопроект о передаче Украине замороженных российских активов (REPO Act, который был частью плана Маккола по выделению помощи Украине), поддержанный спикером Джонсоном, не находит ощутимой поддержки внутри республиканской партии.

● Фактически Джонсон сейчас находится в ситуации "или/или", когда нет никаких промежуточных вариантов: либо выставить $61 млрд Украине как есть и вслед за Маккарти получить импичмент от коллег по партии (в частности, от упоротой трампистки Марджори Тейлор Грин, которая подала резолюцию на импичмент), либо ничего не выставлять и сохранить должность.

● Среди демократов превалирует точка зрения, что Джонсон в конечном итоге выставит на голосование $61 млрд Украине, пакет примут при подавляющей поддержке демократов, которые, в свою очередь, проголосуют против импичмента Джонсону и сохранят ему задницу.

● Проблема в том, что в такой ситуации непонятно, что Джонсону с этим делать дальше: как он, пойдя на сделку с демократами, будет собирать деньги для своей предвыборной кампании? Как он будет убеждать электорат голосовать на выборах за себя и за республиканцев?

● При этом игнорирование пакета помощи Украине ставит США и республиканцев под огромное международное давление. В случае непринятия пакета историческая ответственность будет лежать на Джонсоне. Ему придётся выбирать между плохим и очень плохим вариантом.

● Важно отметить, что проблема не в помощи Украине как таковой. Они не могут согласовать ни о один из законов, о которых ведутся дискуссии - ни миграционную реформу, ни судебную, ни акт о негласном наблюдении в целях разведки (FISA Act). Палата представителей с республиканским большинством на сегодня дисфункциональна как орган.

● По discharge petition на сегодня собран 191 голос из 218 необходимых (один из них - республиканский, от Кена Бака). Но за вчерашний день новых подписей не добавилось. Посмотрим, будут ли дополнительные голоса в пользу петиции по мере тупиковости ситуации.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/14849

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