Хто стане наступним президентом Туреччини?

Сельчук Байрактар — зять президента Туреччини, є одним із можливих наступників Реджепа Таїпа Ердогана на головній посаді в країні — The Wall Street Journal.

Як зазначає видання, Сельчук, який одружений на одній із доньок президента Ердогана, користується неабиякою прихильністю у своїй країні. Дані опитувань показують, що він є одним із найпопулярніших публічних діячів Туреччини.

Тепер його прихильники пропонують йому стати наступником свого тестя на посаді президента країни.

Сельчук Байрактар є одним із засновників Baykar — компанії-виробника дронів, які Україна застосовувала для оборони на початку російського вторгнення.

Азербайджан використовував їх проти вірменських сил у 2020 році. Також дрони Bayraktar застосовували у Лівії, а нещодавно їх закупили Румунія та Польща. Після початку війни росії проти України доходи компанії Baykar від продажу зброї зросли на 94%, і вона вперше потрапила до списку 100 найбільших світових виробників зброї.

Сельчук Байрактар не виключає, що Ердоган може попросити його балотуватися на наступних виборах у 2028 році.

«Можливо, я сказав би так, але це залежатиме від обставин», — говорив він в інтерв'ю торік.

На момент президентських виборів у Туреччині минулого року дрони Bayraktar стали основною частиною бренду Ердогана, який представляв їх як символ національної гордості та прагнення Туреччини до глобального впливу.

Байрактар і особливо його брат Халук, входять до найближчого кола радників Ердогана.

За конституцією Туреччини, президент може обіймати посаду не більше двох термінів поспіль.

У травні 2023 року Ердоган був переобраний на другий термін на п'ять років, набравши 53,41% голосів, проте опозиційні партії наполягали на тому, що насправді йдеться про третій термін, оскільки з 2014 по 2018 рік Ердоган був президентом, однак за парламентської республіки.

З 2017 року Туреччина стала президентською республікою.

Джерело: https://t.me/znua_live/141300

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