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Президент Турции Эрдоган терпит болезненное поражение на муниципальных выборах
В главных городах страны – Анкаре, Стамбуле и Измире побеждают кандидаты оппозиционных партий.
Выборы в Анкере и Стамбуле будут иметь ключевую роль для будущего всей страны, писали Reuters и Politico ещё до выборов.
На Стамбул приходится 18% населения Турции и около трети ВВП всей страны. Политическая карьера Эрдогана началась с избрания мэром Стамбула в 1994 году, а в 2019-м политик говорил: «Тот, кто выиграет Стамбул, выиграет всю Турцию». В 2028 году в Турции пройдут президентские выборы.
Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky