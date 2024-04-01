Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:43
Просмотров: 50

Президент Турции Эрдоган терпит болезненное поражение на муниципальных выборах

Президент Турции Эрдоган терпит болезненное поражение на муниципальных выборах

В главных городах страны – Анкаре, Стамбуле и Измире побеждают кандидаты оппозиционных партий.

Выборы в Анкере и Стамбуле будут иметь ключевую роль для будущего всей страны, писали Reuters и Politico ещё до выборов.

На Стамбул приходится 18% населения Турции и около трети ВВП всей страны. Политическая карьера Эрдогана началась с избрания мэром Стамбула в 1994 году, а в 2019-м политик говорил: «Тот, кто выиграет Стамбул, выиграет всю Турцию». В 2028 году в Турции пройдут президентские выборы.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

На виборчій дільниці у Туреччині сталась стрілянина: 1 чоловік загинув і 12 людей отримали поранення
31.03.2024 18:23    150
Хто стане наступним президентом Туреччини?
31.03.2024 10:07    215
Чому вибори зараз неможливі, як це регулюється законом, і чому маніпуляції з ними зараз не логічні й не доречні
31.03.2024 07:46    140
Вибори в Україні відбудуться, як тільки цьому сприятимуть умови. Пояснює Центр стратегічних комунікацій
30.03.2024 09:16    140
Турция проводит массовую депортацию сирийских беженцев
29.03.2024 10:01    222
Байдену поспішають на допомогу!
29.03.2024 09:50    280
Ну кому рекламувати Біблію, як не Трампу?
28.03.2024 07:46    237
путін відмінив (офіційно відклав) свій візит до Туреччини
28.03.2024 07:00    184
Байден суттєво скоротив розрив або випередив Трампа у шістьох із семи "хитких штатів" — опитування Bloomberg
27.03.2024 10:27    191
Конгресс кипит
25.03.2024 09:51    758
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 