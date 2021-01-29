Херсонська "Палада" зацікавила Хорватію будівництвом плавучих готелів та госпіталю

Херсонський державний завод "Палада", який входить до складу Укроборонпрому, може отримати від Хорватії замовлення на будівництво плавучих готелів та госпіталю.

Про це йшлося під час зустрічі керівництва підприємства із Почесним консулом Республіки Хорватія в Україні Сергієм Фаткулліним.

Госпіталь буде призначений для лікування населення в умовах пандемії чи землетрусів. Також заплановано спільне будівництво плавучих готелів для Адріатики на базі залізобетонних понтонів виробництва ХДЗ "Палада".

Крім того, дипломат ознайомився з новими розробками підприємства, які можуть бути використані на ринку судноремонту Хорватії. Сторони обговорили налагодження прямих контактів між суднобудівними підприємствами країн, а також можливість залучення інвестицій для розвитку заводу.

"Завод "Палада" має по-справжньому унікальні потужності для того, щоб будувати не лише доки. В минулому році ми збільшили його завантаження у 2,5 рази завдяки внутрішньому державному замовленню, тепер продукція підприємства зацікавила хорватську сторону. Переконаний, що іноземні інвестиції стануть тим поштовхом, який забезпечить новий виток розвитку заводу”, – заявив генеральний директор Укроборонпрому Юрій Гусєв.

Основною продукцією ХДЗ "Палада" є плавучі доки для ремонту і будівництва кораблів. При будівництві доків підприємство використовує оригінальну технологію: понтон доку виготовляється з морського залізобетону, а башти – з суднобудівної сталі. Таке поєднання матеріалів дозволяє знизити витрати на експлуатацію конструкції в кілька разів у порівнянні з традиційним сталевим доком і забезпечити її довговічність терміном до 50 років.

Продукція "Палади" вже більше 40 років успішно експлуатується в Хорватії. Переорієнтація хорватського суднобудування на ремонт і обслуговування вітрильних і моторних яхт вимагає створення нових плавучих доків з підвищеними екологічними і технологічними вимогами.

Нагадаємо, у 2020 році Херсонський державний завод "Палада" завершив будівництво двох понтонів для Державної прикордонної служби України, а також передав плавучий причал для потреб Військово-Морських Сил ЗСУ, який було побудовано на виконання доручення Президента України Володимира Зеленського в рамках державного оборонного замовлення.

Источник: ukroboronprom.com.ua

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