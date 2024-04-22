И снова экспортные ЗРПК "Панцирь-С1"

В очередном пропагандистском ролике у РОВ засветился интересный экземпляр ЗРПК "Панцирь-С1". Дело в том, что это экспортная версия комплекса, которые поставлялись в Ирак.

Контракт по поставкам ЗРПК "Панцирь-С1" в Ирак был закрыт в 2016-м году. Теперь же, что выходит, выкупают назад? Похоже - да.

Так же отмечу, что первый "иракский" ЗРПК "Панцирь-С1" был верифицирован у РОВ ещё в декабре 2022 года. Судя по всему, потери комплексов данного типа, вынуждают РОВ выкупать их у тех стран, которым ранее их же поставляли.

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