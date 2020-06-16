Які продукти найбільше подорожчали в травні на Харківщині

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,6%.

За інформацією Головного управління статистики у Харківській області, індекс споживчих цін в регіоні у травні 2020 року порівняно з попереднім місяцем становив 100,7% та з початку року 102,2% (по Україні – 100,3% та 101,8% відповідно).

Минулого місяці на Харківщині найбільше подорожчали фрукти та яйця – на 18,6,% та 13% відповідно. На 4-1% зросли ціни на мед, продукти переробки зернових, соняшникову олію, рис, овочі та безалкогольні напої. Водночас на 3,1–0,2% подешевшали цукор, сало, м’ясо та м’ясопродукти, масло, кисломолочна продукція.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,3%. Це пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 0,7%.

Одяг і взуття подорожчали на 1,4%, зокрема, взуття на 3,3%. Разом з тим подешевшав одяг на 0,1%.

Через здешевлення природного газу на 18,8% і гарячої води на 5,2% знизилися ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 3,1%.

Ціни на транспорт знизилися на 1,3% в першу чергу через здешевлення палива та мастил на 8,2%.

Источник: slk.kh.ua

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