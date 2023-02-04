Як VPN впливає на швидкість інтернету та що з цим можна зробити

Бажання захистити свої особисті дані, а також позбутися постійного стеження в мережі, призвело до того, що користувачі почали все частіше використовувати сервіси Віртуальних приватних мереж (VPN) для збереження максимальної анонімності. Разом із тим, не всі користувачі розуміють, як саме працює VPN, та як він впливає на швидкість інтернету.

OBOZREVATEL розповідає про принципи роботи віртуальних приватних мереж, а також пояснює, чому вони можуть сповільнювати швидкість мережі на ПК чи смартфоні.

Як працює VPN

Сервіси VPN забезпечують підключення користувача до мережі через умовного посередника, яким є один із серверів, що знаходяться по усьому світу.

Таким чином, дані про активність користувача в мережі не зможе отримати ніхто, оскільки запити формуватимуться не через його гаджет, а через сторонній сервер. Сервіси VPN також забезпечують шифрування даних.

Такі типи з'єднань можуть використовуватися як зловмисниками, аби приховати свої дії, так і звичайними користувачами, які не хочуть, аби їхній гаджет або провайдер мережі шпигували за ними.

Окрім того VPN дозволяє боротися проти цензури в інтернеті, коли влада тієї чи іншої країни забороняє доступ до певних ЗМІ, чи додатків.

Як VPN впливає на швидкість мережі

Зазвичай VPN не має дуже сильного впливу на швидкість мережі, але він все одно знижує її, оскільки використовує для виходу в інтернет сервери, які можуть знаходитися за тисячі кілометрів від користувача. Окрім того, якщо початкова швидкість у користувача не була високою, то цілком ймовірно, що вплив увімкненого VPN уде значно більшим, ніж у швидкій мережі.

Окрім сповільнення інтернету, саме споживання даних також зросте.

Як зменшити вплив VPN на швидкість мережі

Щоб зменшити вплив VPN на швидкість інтернету, вам потрібне якісне з'єднання від вашого провайдер, але якщо ви використовуєте VPN у мобільній мережі, то швидкість впаде дуже суттєво. Проте ви все ще зможете нормально переглядати текстові повідомлення, а от із завантаженням фото та відео можуть бути проблеми.

Якщо у вас платний сервіс VPN, що дозволяє обирати сервери, знаходьте діючий сервер, який розташований якомого ближче до вашого місцезнаходження. Чим далі сервер – тим нижчою буде швидкість з'єднання.

Використання одразу кількох серверів для виходу в інтернет або ж кількох сервісів VPN позитивно вплине на вашу безпеку, але будьте готові заплатити за це швидкістю з'єднання.

Намагайтеся обирати сервери, якими користуються не так багато людей. Чим популярніший сервер, тим важче буде пробитися крізь нього в мережу, оскільки він опрацьовуватиме велику кількість запитів одночасно. Саме тому не варто спокушатися на безкоштовні сервіси VPN, які пропонують усім своїм користувачам обмежену кількість серверів.

Рівень шифрування також може вплинути на швидкість мережі. Тож, звичайним користувачам, які просто хочуть приватності не варто доводити рівень шифрування до максимального. Змінити його можна у налаштуваннях VPN.

Допомогти покращити швидкість також може підключення вашого гаджету безпосередньо до кабелю Ethernet. Але це, звісно, жодним чином не допоможе тим, хто для виходу в інтернет використовує смартфон чи планшет, які підключаються до мережі через Wi-Fi.

Чи може VPN зробити інтернет швидшим

Це може видатися дивним, але такий варіант цілком можливий, якщо ваш провайдер увів обмеження для користувачів. Такі обмеження можуть бути помітні під час перегляду відео онлайн, якщо замість вільного програвання у вас відбувається буферизація, а також під час гри у онлайнові відеоігри.

Ознакою таких обмежень також є те, що один і той самий інтернет-ресурс по різному працює у вас в різну пору дня. Але тут мова йде не про поодинокі випадки, а щоденний сценарій.

Мова йде не про обмеження швидкості трафіку, а саме про обмеження швидкості трафіку для конкретного ресурсу, тому VPN може допомогти обійти встановлений ліміт швидкості.

Джерело: news.obozrevatel.com

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