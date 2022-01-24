Илон Маск возглавил список самых обедневших за неделю миллиардеров
Илон Маск возглавил список миллиардеров, чьи состояния снизились больше всего на фоне общего падения американского рынка. Капитал главы Tesla за неделю сократился почти на $24 млрд. На втором месте — Джефф Безос, обедневший на $19 млрд и спустившийся на третью строчку рейтинга Forbes
Состояние главы Tesla Илона Маска за период с 14 по 21 января сократилось на $23,9 млрд, подсчитал американский Forbes. Бизнесмен возглавил список миллиардеров, чьи капиталы снизились больше всего на фоне общего падения американского фондового рынка.
Маску, впрочем, удалось сохранить лидерство в рейтинге Forbes богатейших людей мира. В свою очередь, основатель Amazon Джефф Безос за неделю обеднел на $19 млрд и опустился со второго на третье место в списке. Вторая строчка досталась главе LVMH Бернару Арно, состояние которого увеличилось на $4,5 млрд.
Состояние главы Meta Марка Цукерберга снизилось на $10 млрд, капиталы сооснователей Google Ларри Пейджа и Сергея Брина — на $7,5 млрд и $7,2 млрд соответственно. Основатель Oracle Ларри Эллисон стал беднее на $7,5 млрд, а руководитель Berkshire Hathaway Уоррен Баффет — на $6,4 млрд.
Среди других заметных «лузеров недели» Forbes USA выделил генерального директора Moderna Стефана Банселя, чье состояние упало на 22%, до $5,2 млрд. Акции Moderna падали на протяжении шести дней подряд на фоне сообщений о том, что вакцина компании менее эффективна против нового варианта коронавируса «омикрон», чем другие препараты, пишет издание.
Акции Netflix в пятницу упали больше чем на 20% после того как компания в отчете за четвертый квартал призналась, что растущая конкуренция негативно влияет на ее рост. Вслед за этим состояние одного из сооснователей и главы стримингового сервиса Рида Хастингса упало на $1 млрд, до $4,1 млрд.
Источник: internetua.com