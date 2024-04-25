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Давайте с помощью инфографики "Бабеля" еще раз посмотрим, а что же там принял Конгресс

(Шрайк Ньюс - картинки я немного подправил - вычеркнул лишние слова и раскрасил текст возле тех сумм, которые указывал в своем посте о военной, финансовой и экономической помощи, которая придет в Украину)

Давайте с помощью инфографики Бабеля еще раз посмотрим, а что же там принял Конгресс

Давайте с помощью инфографики Бабеля еще раз посмотрим, а что же там принял Конгресс

Давайте с помощью инфографики Бабеля еще раз посмотрим, а что же там принял Конгресс

Прежде всего нужно понимать, что 60.8 млрд - это то, что расходуется из бюджета США.

Не все из этого напрямую придет к нам. Поэтому, когда пишут "Украина получит 61 миллиард" - это чушь.

1) Военная помощь

● 23.2 млрд - это сумма, которую США могут потратить на закупки оружия для своих складов.

Не нужно эту сумму путать с тем, что США могут передать нам по программе PDA. Там, напомню, 11.7 млрд (7.8+3.9).

Сумма из программы PDA - это сколько разрешается Байдену отдать нам со складов армии США. Лимит такой, а не живые деньги.

Это как бассейн с двумя трубами - в одну вливается, из другой выливается. Деньги тратятся на то, чтобы по первой трубе вливалось. А из второй трубы выливается бесплатно, но стоит счетчик - сколько может вылиться.

Если ничего не вливается, то и вылиться не может (что и происходило с января). А если вторая труба перекрыта (нет лимита на выдачу), тоже ничего не течет.

Только нужно учесть, что вливается новое по высоким ценам, а выливается старое по уцененной стоимости. Поэтому при одном и том же количестве оружия сумма на закупку заметно больше суммы выдачи.

● 11.3 млрд - для европейского командования.

Из этих средств оплачивается обучение наших солдат, передача разведданных и прочие расходы, связанные с поддержкой Украины.

● 13.8 млрд - программа USAI.

США делают заказы производителям оружия, а потом по мере готовности передают его нам.

● 1.6 млрд - программа FMF.

Нам дают деньги, за которые мы можем приобрести оружие или какие-то военные услуги.

2) Финансовая и экономическая помощь

● 7.85 млрд - финансовая помощь на закрытие дыры в бюджете (дается в списываемый кредит, из нее нельзя выплачивать пенсии).

● 1.6 млрд - экономическая помощь.

● 75 млн - что-то еще.

3) Гуманитарная помощь и прочее

● 1.3 млрд - беженцы, разминирование, сопутствующие затраты.

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/13836

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