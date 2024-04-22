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То, чего боялись в кремле, случилось

То, чего боялись в кремле, случилось

Вчера Палата представителей США проголосовала за выделение помощи Украине в размере $60,8 млрд. Был принят также законопроект H.R. 8038 «Мир через силу в 21-м веке», который наделяет американского президента полномочиями по введению новых санкций против Москвы и Тегерана.

После утверждения Сенатом США указанных законопроектов, Белый Дом может конфисковывать замороженные российские активы и направлять их на восстановление украинской инфраструктуры, разрушенной российскими войсками.

Речь идет о 300 миллиардах долларов путинской россии, размещенных в Западных банках. По информации американских СМИ речь пока идет только о 5 млрд долларов россиян в американских банках, которые могут быть выделены Украине. Вот этого в кремле боялись больше, чем военной помощи Украине.

Заимствования кремля у Китая и использование Ирана, как главного партнера в войне с Украиной, уже не только лишило россию надежд на возврат в цивилизованное сообщество демократических стран, но и ставит под сомнение дальнейшее существование самого кремлевского режима.

Крушение российской экономики, держащейся на нефти и газе не так страшно кремлю, как возможный бунт олигархической верхушки россии, теряющей наворованные деньги, давно задающих друг другу вопрос: «А зачем нам это? Жили же себе спокойно. И денег, и земли было всем вдосталь! Зачем войной на Украину поперлись?" А виновный в этом только один, которому захотелось «собирать» чужие земли.

Кажись, в кремле стрелка намечается, где пацаны спросить хотят, что за "подстава?"

Джерело: https://t.me/Volnodumetz/1741

Новости портала «Весь Харьков»

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