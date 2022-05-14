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Илон Маск временно приостановил сделку по покупке Twitter
Миллиардер ждет результаты проверки числа фейковых аккаунтов.
После этого заявления акции соцсети упали на 20%.
«Сделка с Twitter временно приостановлена в ожидании деталей, подтверждающих, что спамовые и фейковые учетные записи действительно представляют менее 5% пользователей», – заявил миллиардер.
Интерес к сервису Маск связал с заботой о будущем цивилизации. По словам самого богатого человека в мире, он хочет создать на базе Twitter общественную платформу, которая будет пользоваться максимальным доверием в обществе по всему миру и даст каждому право высказываться.
Источник: internetua.com
Темы: интернет, пропаганда, США, экономика