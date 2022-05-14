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Илон Маск временно приостановил сделку по покупке Twitter

Илон Маск временно приостановил сделку по покупке Twitter

Миллиардер ждет результаты проверки числа фейковых аккаунтов.

После этого заявления акции соцсети упали на 20%.

«Сделка с Twitter временно приостановлена в ожидании деталей, подтверждающих, что спамовые и фейковые учетные записи действительно представляют менее 5% пользователей», – заявил миллиардер.

Интерес к сервису Маск связал с заботой о будущем цивилизации. По словам самого богатого человека в мире, он хочет создать на базе Twitter общественную платформу, которая будет пользоваться максимальным доверием в обществе по всему миру и даст каждому право высказываться.

Источник: internetua.com

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