Илон Маск временно приостановил сделку по покупке Twitter

Миллиардер ждет результаты проверки числа фейковых аккаунтов.

После этого заявления акции соцсети упали на 20%.

«Сделка с Twitter временно приостановлена в ожидании деталей, подтверждающих, что спамовые и фейковые учетные записи действительно представляют менее 5% пользователей», – заявил миллиардер.

Интерес к сервису Маск связал с заботой о будущем цивилизации. По словам самого богатого человека в мире, он хочет создать на базе Twitter общественную платформу, которая будет пользоваться максимальным доверием в обществе по всему миру и даст каждому право высказываться.

Источник: internetua.com

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