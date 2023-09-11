Индия-Европа против "пояса и пути"

США интересно играют на Востоке руками Индии.

США привлекли Индию интересными предложениями. Индия не смогла отказаться, поэтому вступила в геостратегическое противостояние на западной стороне с правом играть в независимость в "щепетильных" вопросах.

Индию "вознаградили" новым экономическим путем: Индия-Европа, который должен стать конкурентом "пояса" Китая.

Обеспечивает безопасность пути и инвестиции в него Вашингтон. Таким образом, Штатам удается расчленить БРИКС на две экономические артерии.

Индия получит колоссальные сверхприбыли от "пути", попутно продолжая свою "историческую вражду" с Китаем.

Штаты будут обеспечивать себе экономический и стратегический рычаг управления.

Китай, вступив в зону сложнейшего социально-экономического кризиса (Си в этом плане очень помог бить по китайской экономике), начнет таять.

Красивая партия разыграна. Китай принуждают либо к экономической капитуляции, либо к военному "капкану".

Джерело: https://t.me/cynic2020/8146

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