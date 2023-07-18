Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:00
Просмотров: 154

Из россии ушел крупнейший производитель туалетной бумаги — шведская компания Essity.

Из россии ушел крупнейший производитель туалетной бумаги — шведская компания Essity.

Essity производила не только туалетную бумагу Zewa, но и прокладки Libresse, а также подгузники Libero.

«С самого начала войны россии против Украины мы были полностью сосредоточены на уходе из россии. Сегодня мы завершили продажу нашего бизнеса после долгого и сложного процесса», — заявил президент и главный исполнительный директор Essity Магнус Грот.

Убыток компании от сделки по продаже бизнеса в рф составил 500 млн шведских крон ($48,7 млн).

Тем не менее, в Essity отметили, что уход из россии не окажет существенного влияния на бизнес.

**Essity присутствует в 150 странах мира.

В россии у компании было три фабрики: одна — в Ленинградской области и две — в Тульской, где до войны работали 1300 человек.

Предприятия производили 70 различных товаров личной гигиены.

Компания пришла на российский рынок в 1994 году.

Джерело: https://t.me/znua_live/102951

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

1917 рік. Збройний виступ козацького полку імені гетьмана Полуботка
Сегодня 10:14    155
В Луганской области коллаборанты проводят паспортизацию заключенных
Сегодня 09:28    133
"Зерновая сделка" и момент истины
Сегодня 09:16    177
Діди ще повоюють: у росії мобілізовуватимуть навіть 65-річних.
Сегодня 09:04    175
Калмикія. Карма в дії
Сегодня 08:52    177
Харківщина, 18 липня
Сегодня 08:46    117
Patriot, Bradley і не тільки: як західна зброя допомагає ЗСУ проганяти окупантів з рідної землі
Сегодня 08:18    125
Расшифровка глобальной игры
Сегодня 08:07    166
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.07.23 орієнтовно
Сегодня 08:00    130
В россии угрожают захватить Сувалкский коридор с помощью «вагнеровцев» из Беларуси
Сегодня 07:58    175
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 