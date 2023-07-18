Из россии ушел крупнейший производитель туалетной бумаги — шведская компания Essity.

Essity производила не только туалетную бумагу Zewa, но и прокладки Libresse, а также подгузники Libero.

«С самого начала войны россии против Украины мы были полностью сосредоточены на уходе из россии. Сегодня мы завершили продажу нашего бизнеса после долгого и сложного процесса», — заявил президент и главный исполнительный директор Essity Магнус Грот.

Убыток компании от сделки по продаже бизнеса в рф составил 500 млн шведских крон ($48,7 млн).

Тем не менее, в Essity отметили, что уход из россии не окажет существенного влияния на бизнес.

**Essity присутствует в 150 странах мира.

В россии у компании было три фабрики: одна — в Ленинградской области и две — в Тульской, где до войны работали 1300 человек.

Предприятия производили 70 различных товаров личной гигиены.

Компания пришла на российский рынок в 1994 году.

Джерело: https://t.me/znua_live/102951

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