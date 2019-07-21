Кабмін надав дозвіл на експорт приватним виробникам військової продукції
Кабінет Міністрів України на засіданні, яке відбулося вчора, 17 липня, надав дозвіл на експорт власної продукції військового призначення кільком приватним підприємствам.
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Defense Express.
Зокрема право продавати свою продукцію за кордон до 2024 року отримали «Інтерпроінвест», «Укрспецтехніка» та «Укрспецсістемс».
ТОВ «Інтерпроінвест» – розробник 5,45/7,62-мм штурмової гвинтівки (автомату) «Малюк», що є глибокою модернізацією автомату Калашникова за схемою булпап. Прийнятий на озброєння Збройних Сил України у 2017 році, як спеціальний автомат «Вулкан».
ПАТ «Холдингова компанія «Укрспецтехніка» на сьогодні є одним з лідерів вітчизняної радіолокаційної індустрії. Серед продукції компанії РЛС «Малахіт», комплекс розвідки та РЕБ «Джеб», радари міліметрового діапазону «Лис-2М», «Борсук», «Борсук-А», комплекс подавлення сигналів GPS та ГЛОНАСС «Анклав», контрбатарейна РЛС «Бісквіт-КБ».
ТОВ «Укрспецсістемс» займається розробкою та виробництвом БпЛА, коптерів, гіростабілізованих платформ, наземних станцій керування, серед її продукції БпЛА PD-1, який поставляється Збройним Силам України.
Источник: uprom.info
Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу