Британія призначить спецпредставника для нарощування виробництва зброї – голова МЗС

"Я вважаю, що ми можемо піти ще далі, призначивши спеціального посланника з питань оборони, який би мав повноваження від прем'єр-міністра, щоб переконатися, що ми укладаємо дворічні угоди з постачальниками озброєнь, тому що нам потрібно не лише надавати більше озброєнь Україні, але й нарощувати власні запаси", – додав голова британського МЗС Девід Кемерон.

Кемерон уточнив, що спецпредставник не буде аналогом лорда Бівербрука в роки Другої світової війни, який відповідав за розширення виробництва літаків. Натомість він комунікуватиме з виробниками й запевнятиме у фінансуванні багаторічних проєктів

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/44539

Новости портала «Весь Харьков»