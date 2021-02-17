Как пройти собеседование разным знакам зодиака

Собеседование – это шанс не только получить работу, а иногда и изменить свою жизнь. Поэтому, кроме резюме, надо подготовить себя еще и морально. Мы проанализировали советы астрологов и собрали их рекомендации в одном материале.

Овен

Представители этого знака зодиака чаще занимают место начальника, соответственно – того, кто решает будет у него кто-то работать или нет. Интересно, что даже если Овен все же пойдет на собеседование, то все равно будет вести себя так, будто это он выбирает, а не его. Поэтому просто будьте уверены в себе, своих силах и вы точно получите этом место!

Телец

Чтобы не провалить собеседование и достойно его пройти, нужно просто больше храбрости и уверенности в себе. Для этого приведите в порядок свой внешний вид, следите за жестикуляцией и не спешите отвечать на вопросы – тщательно обдумайте ответ. Вы же знаете, что вы ценный сотрудник и можете решить любую задачу – это узнает и ваш будущий работодатель.

Близнецы

Представители этого знака зодиака настоящие душки, милашки и очаровашки. Поэтому не стоит сильно переживать о том, понравитесь ли вы вашему работодателю. Почитайте больше информации о компании, куда идете устраиваться, и покорите всех своей эрудированностью и знаниями. Они останутся в восторге от вас и приглашение на работу не заставит себя ждать. Но остерегайтесь монотонной работы, иначе провала уже на собеседовании вам не избежать. Вы ведь это терпеть не можете!

Рак

Нежные, ранимые, всего бояться и остерегаются. Это все про нерешительных Раков, которым нужно взять себя в руки, иначе можете остаться не только без работы, а даже и без приглашений на собеседования. Вы знаете, что способны упорно и настоятельно работать, поэтому просто постарайтесь донести до будущего работодателя именно это. И желательно делать это не трясущимися от страха губами!

Лев

Представители этого знака зодиака любят все держать под контролем, поэтому знания о компании, собственниках, ключевых сотрудниках станут большим плюсом для вас. Будущий начальник будет в восторге от вашей способности контролировать все процессы своей работы и организаторских способностей, поэтому даже сможет предложить вам место получше. Проанализируйте свои сильные стороны и максимально их подключите.

Дева

Нежные и ранимые Девы будут так переживать из-за работы, что начнут просто трястись от волнения. Но вы же понимаете, что нужно взять себя в руки – выпейте стакан воды, сделайте небольшую дыхательную гимнастику и выдохните. Донесите до начальника, что вы прекрасно справляетесь даже с самой кропотливой работой и место вам обеспечено.

Весы

Способность представителя этого знака зодиака опаздывать и забывать про встречи может сыграть с ним плохую шутку. Поэтому, если вам действительно нужна работа, переставайте страдать ерундой и берите жизнь под контроль. Произвести хорошее впечатление вы умеете, поэтому дерзайте!

Скорпион

Для Скорпионов собеседование – настоящий поединок, в котором они просто должны стать победителями. Все вопросы, которые вам будут задавать, стоит воспринимать серьезно. И главное – помните, что любая сверхзадача окажется вам по зубам. Наряжайтесь, натягивайте улыбку на лицо и вперед к завоеванию должности.

Стрелец

Кто любит азарт? Да, Стрельцы! Ну и собеседование тоже воспринимается, как азартная игра, где победа должна достаться представителю этого знака зодиака. Несмотря на то, что вы не признаете никаких жестких рамок и авторитетов – постарайтесь не ерничать и не быть задавакой. Скромно и спокойно ведите себя на встрече и тогда сможете получить это место.

Козерог

Вы умеете четко отвечать на все поставленные вопросы и легко завоевываете внимание других людей – берите контроль над ситуацией и будете на коне. Внимательно слушайте что вам говорят и как это делают – там может быть подсказка. Вы честолюбивы и напористы – донесите это до будущего работодателя.

Водолей

Никаких формальностей быть не должно – будьте серьезными и уверенными в себе. И позаботьтесь о своем внешнем виде – разгладьте все складочки на одежде и позаботьтесь о прическе. А во время общения фонтанируйте новыми идеями и вы получите хороший результат.

Рыбы

У представителей этого знака зодиака настроение меняется так часто, что не все под это могут быстро подстроиться. Поэтому старайтесь контролировать себя, свои слова и будет вам желанная должность. А еще постарайтесь меньше фантазировать и мечтать во время общения с работодателем. Можете далеко уйти от реальности.

Источник: lifestyle.segodnya.ua/

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